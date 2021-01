Italiaanse politie arresteert 16 leden van Cosa Nostra maffia in Sicilië

De Italiaanse politie heeft op dinsdag 16 leden van de Siciliaanse maffia Cosa Nostra in Palermo gearresteerd. De verdachten worden beschuldigd van poging tot moord, afpersing, illegaal bezit van vuurwapens en het vormen van een maffiavereniging.

De arrestaties vonden plaats in het kader van een onderzoek naar een lokale maffiafamilie in Tommaso Natale, een district in de provincie Palermo.

Volgens het rapport van de Italiaanse politie persten de maffiosi geld af van lokale bedrijven en staken ze soms filialen in brand, als de eigenaars zich verzetten. Ze probeerden ook voordeel te halen uit de coronacrisis. Door voedsel uit te delen aan families in nood probeerde de Cosa Nostra zich geliefd te maken bij de mensen in de regio.

Tegelijk deden ze gewapende overvallen op bijvoorbeeld benzinestations, om aan geld te komen. De criminele organisatie probeerde op deze manier haar macht uit te breiden.