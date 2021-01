Barcelona verplaatst voorzittersverkiezingen naar 7 maart

De verkiezingen om een nieuwe voorzitter van FC Barcelona aan te duiden zullen op 7 maart plaatsvinden. Dat heeft Barça dinsdag gemeld. De verkiezingen stonden normaal op 24 januari op de agenda maar werden wegens de coronapandemie uitgesteld.

Joan Laporta, Victor Font en Toni Freixa zijn op dit moment de drie overgebleven kandidaten om voorzitter te worden van Barcelona. Hun verkiezingscampagne ging op 15 januari van start en zal lopen tot 5 maart, zo preciseert de Spaanse grootmacht.

De zowat 110.000 socio’s van Barcelona zullen dus begin maart een opvolger voor de in oktober opgestapte Josep Maria Bartomeu verkiezen. Barça benadrukt dat het stemmen in de huidige coronatijden veilig zal verlopen, onder meer door middel van biljetten per post en de spreiding over verschillende stembureaus.