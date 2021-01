Vaccins sneller goedkeuren? “Slecht idee, sneller kan bijna niet”

Nood breekt wet, redeneerde biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) gisteren in een interview met onze krant. “We zouden veel beter af zijn als we alle vaccins die in fase 3 van het onderzoek zitten, al een voorwaardelijke toelating zouden geven”, zei hij. Hij voegde daar een statistische afweging aan toe: “Zonder vaccin krijgt 80 procent van je bevolking vroeg of laat een infectie. Ruw geschat gaat 1 op de 150 daaraan dood. De huidige vaccins die in fase 3 van het onderzoek zitten, zijn allemaal een pak veiliger, en hebben minimale nevenwerkingen. Ik weet welke keuze ik zou maken.”

Vaccinexperts zijn het daar niet mee eens. Immunoloog Joeri Aerts (VUB) wijst op mogelijke risico’s van een snelle uitrol. “Stel dat zou blijken dat een van de in der haast goedgekeurde vaccins toch niet goed beschermt, of erger nog: dat er serieuze nevenwerkingen optreden bij een significant deel van de gevaccineerden. Dan zijn we nog verder van huis, want dat is allemaal koren op de molen van de antivaxers.”

Ook vaccinoloog Johan Neyts (KU Leuven) ziet weinig heil in een snelle goedkeuring. “Het zou het vertrouwen in het vaccin in elkaar doen stuiken. Je zou er tijdens de uitrol meer schade mee berokkenen dan goeds.” Net als Aerts vindt hij niet dat het Europees Geneesmiddelenagentschap te traag werkt. “Het EMA heeft het dossier van AstraZeneca pas op 12 januari gekregen. De experten hebben 17 dagen gehad om zo’n complex dossier grondig uit te vlooien. Ik vermoed dat die mensen dag en nacht werken aan de evaluatie van dit en andere dossiers. Sneller kan bijna niet.”