Cercle-top gaat tijdens fanboard in op stadiondossier: “Een voetbalploeg zonder stadion is als een café zonder bier”

Cercle Brugge won zaterdag voor het eerst in twee maanden en dit na een dramatische 4 op 39. Cercle staat nog altijd voorlaatste en organiseerde dinsdagavond een live fanboard met voorzitter Vincent Goemaere, CEO Oleg Petrov en sportief directeur Carlos Avina. De supporters konden vooraf hun vragen indienen.

De Rus Oleg Petrov is CEO van zowel Monaco als Cercle en benadrukte dat Monaco wil blijven investeren bij Cercle en blijft geloven dat coach Paul Clement de juiste man is om de beoogde targets met Cercle te halen. “Cercle is strategisch belangrijk voor AS Monaco”, aldus Petrov. “Ook bij een mogelijke degradatie zetten we ons werk hier verder. Cercle is even belangrijk als Monaco en onze eigenaar Dimitri Rybolovlev blijft geloven dat dit project zal slagen.”

“Klopt”, bevestigde voorzitter Vincent Goemaere. “Veranderen van trainer is de makkelijkste maar niet altijd de beste oplossing. Bijsturen zoals we elke dag doen is meestal beter. Maar op een gegeven moment moeten de resultaten natuurlijk wel volgen of het wordt onhoudbaar.”

De sprekers gaven toe dat die resultaten ver onder de verwachtingen blijven maar dat er voldoende bijgestuurd wordt om het tij te doen keren.

“Selectiebeleid niet gestuurd vanuit Monaco”

De afgelopen weken circuleerden wel hardnekkige geruchten dat het selectiebeleid vanuit Monaco gestuurd wordt. “Klopt niet”, aldus Petrov. “Dit zou ook dom zijn, we hebben alle vertrouwen in onze mensen in Brugge zoals Carlos Avina en ook Paul Clement. De voertaal op het fanboard was Engels, logisch met een Rus (Petrov) en een Mexicaan (Avina) aan boord.

Carlos Avina had het ook nog even over de verwijdering van Kylian Hazard uit de A-kern. “We hebben een specifiek doel voor ogen en denken dit makkelijker te kunnen bereiken zonder Kylian. De groep heeft daar ook goed op gereageerd. Als ik zaterdag in Kortrijk de beleving van de spelers zag op de bank, denk ik dat de sfeer goed zit.”

De grootste boterham was en bleef echter voor voorzitter Vincent Goemaere. “Ik blijf dit een eer vinden maar de rol van een voorzitter is niet meer dezelfde als vroeger. Het is niet aan mij om plots een speler te kopen, daarvoor is het operationeel management en de sportieve directie. Een voetbalclub wordt nu als een bedrijf gerund met dat verschil dat in het voetbal de korte termijn bepalend is.”

Stadiondossier

Na een dik uur vragen beantwoorden kwam ook het stadiondossier aan bod. Op de Brugse gemeenteraad maandagavond stak de Brugse burgemeester Dirk De fauw niet onder stoelen of banken dat hij not amused was met de verklaringen van Goemaere die had gezegd dat Cercle en Club geen ongelijke behandeling kregen.

“Dat doen we juist wel”, aldus De fauw maandagavond. ‘Ik wil even herinneren aan het feit dat het Cercle Brugge zélf was die voorstelde om Jan Breydel te verlaten voor een nieuw stadion en de site aan Club Brugge te laten. Anders zou ik dat nooit hebben voorgesteld aan Club Brugge.

De burgemeester maakte ook duidelijk dat blijven spelen in het Jan Breydelstadion geen optie is. ‘We zitten daar met een fundamenteel veiligheidsprobleem. Er loopt nog tot 2023 een overeenkomst om gebruik te maken van het stadion. Binnenlandse Zaken staat dit nu nog toe met het oog op een nieuw stadion. Als die plannen er niet meer zouden zijn, zal de houding van Binnenlandse Zaken veranderen en sluiten ze Jan Breydel. Als Cercle daarna daar nog verder wil blijven, is dat onder hun eigen verantwoordelijkheid en niet die van de stad. De garanties die Goemaere nu vraagt staan zwart op wit beschreven. Cercle kan tijdelijk bij Club Brugge terecht, indien nodig aan een eerlijke huurprijs, gelijkaardig aan de huidige prijs op Jan Breydel. Daar is Club Brugge ook mee akkoord gegaan. Nu beweren dat de stad geen inspanningen heeft gedaan is totaal onjuist’, zegt De fauw. ‘Ik vind de reactie van Cercle Brugge heel erg jammer.”

Harde taal die ook Goemaere had verbaasd, zo gaf hij vanavond toe aan zijn achterban. “Onze burgemeester is bezig met de ontmijning van deze zaak maar dat betekent niet dat wij op straat moeten belanden.

Er gebeurden al veel zaken in dit dossier en gelukkig stak minister Demir haar nek uit en is er nu tenminste een aangepast plan voor de Blankenbergse Steenweg. Het werd voorgesteld alsof er voor zowel Club als Cercle een oplossing is maar dat is niet waar. We willen niet meestappen in een verhaal vol onduidelijkheden. Ik blijf erbij dat er voor Club een mooie oplossing is maar niet voor Cercle. Club wil snel beginnen bouwen op onze jeugdvelden maar dat kan niet als wij met lege handen achterblijven. Een voetbalploeg zonder stadion is als een café zonder bier.”

“Jupiler gaat toch ook geen bier brouwen bij Heineken?”

Goemaere is ook van mening dat de aap nu uit de mouw komt. “ Er werd voor de huur van het stadion altijd een overeenkomst opgemaakt voor zes jaar. Plots was dat niet meer mogelijk en kon het slechts tot 2023, nu is duidelijk waarom. Dat de veiligheid na 2023 niet meer zou kunnen gegarandeerd worden is ook niet waar. Vandaag hadden in die optiek trouwens positieve gesprekken plaats met de stad én met Club. Wij willen ons blijven positief opstellen in dit dossier maar er moet wel perspectief zijn.”

In de toekomst nog een stadion delen met Club ziet Goemaere alvast niet zitten.“Jan Breydel is een neutraal stadion maar morgen kunnen wij niet in het stadion van onze grootste concurrent gaan spelen. We zitten op twee verschillende snelheden. Club wil een mastodont voor 40.000 toeschouwers, wij een klein, familiaal stadion. “

Goemaere bleef het voor zijn slotquote bij bier zoeken. “Jupiler gaat toch ook geen bier brouwen bij Heineken?”