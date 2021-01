HEMA krijgt nieuwe CEO, en voor het eerst is dat een vrouw

Een maand na de overname door de familie achter supermarktketen Jumbo krijgt de Nederlandse winkelketen Hema een nieuwe baas. Of, liever, bazin: Saskia Egas Reparaz wordt de allereerste vrouwelijke CEO sinds de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam werd opgericht… in 1926.

Grote schoonmaak aan de top bij Hema: na zes jaar wordt CEO Tjeerd Jegen vervangen door Saskia Egas Reparaz (47). Zij staat sinds 2018 aan het hoofd van drogisterijketen Etos, een dochter van Ahold Delhaize, en was daarvoor marketingdirecteur van Albert Heijn. Haar aanstelling gaat gepaard met een flinke koerswijziging: Hema wil voortaan focussen op de Benelux en Frankrijk, de landen waar de keten het gros van zijn omzet realiseert. Daarmee komt een eind aan de internationale expansie waar Tjeerd Jegen de architect van was: hij introduceerde de oer-Hollandse keten in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Mexico en zelfs de Verenigde Arabische Emiraten, maar zonder veel succes.

“Moeder, vrouw én professional”

De keuze voor een vrouw was “geen doel op zich, maar een mooie bijkomstigheid. Ze was de beste kandidaat”, zo zegt een bron aan de Nederlandse zakenkrant FD. “Hema kan wel een vrouw aan het roer gebruiken nadat het jaren is gedomineerd door mannelijke, Angelsaksische krachten. Hema heeft meer vrouwen als klant dan mannen.”

Vóór u ondergetekende verdenkt van seksisme: in haar LinkedIn-profiel omschrijft Saskia Egas Reparaz zichzelf als “moeder, vrouw en een professional. Alle drie en ook in die volgorde”. In een gesprek met website Retailtrends legt ze uit wat ze daarmee bedoelt: “Het bewaken van de balans tussen die drie rollen is voor veel werkende vrouwen een thema. Ze zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verweven. We hebben twee dochters en een zoon en ik kies altijd voor een professionele rol waarin ik kan bijdragen vanuit mijn rol als moeder en vrouw. Over het algemeen is mijn balans goed, gelukkig. Daarin ben ik wel moeten groeien. Ik heb geleerd dat mijn norm over bijvoorbeeld mijn carrière anders mag zijn dan die van andere moeders en echtgenotes.”

Saskia Egas Reparaz Foto: BELGAIMAGE

Saskia Egas Reparaz neemt naar verwachting deze zomer de touwtjes in handen. Dan zal ook duidelijk worden of en, zo ja, hoeveel Hema-winkels buiten de Benelux en Frankrijk dicht moeten.