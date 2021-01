Kortrijk met dubbelslag: Kerels halen Ante Palaversa én Zinho Gano binnen

KV Kortrijk heeft broodnodige versterking gehaald op de transfermarkt. Met Ante Palaversa haalt het een belangrijk transfertarget binnen. De middenvelder komt over van Manchester City en wordt gehuurd tot juni 2022. Zinho Gano wordt de nieuwe targetman, de 27-jarige spits wordt gehuurd tot eind dit seizoen.

Kortrijk pakt uit met een dubbelslag. Het huurt Zinho Gano tot het einde van dit seizoen van Genk. De Belgische spits was op een zijspoor geraakt en had dringend nood aan speelminuten. De Kerels zitten dan weer met een scoringsprobleem. Mooi meegenomen: Gano heeft de Belgische nationaliteit. Na het vertrek van Mboyo, Van Der Bruggen en Lepoint zat Yves Vanderhaeghe nogal krap in Belgen. Gano moet voorin de concurrentie aangaan met Gueye, Badamosi, Selemani en Chevalier.

Met Ante Palaversa haalt Kortrijk ook nog een tweede nieuwe sterkhouder binnen. KVK huurt de middenvelder tot eind volgend seizoen van Manchester City. Palaversa is een oude bekende van de Jupiler Pro League. Vorig jaar maakte hij het mooie weer bij KVO. De Kroaat was ongenaakbaar en stond steevast in de basis als hij fit was. Dit seizoen werd de 19-jarige middenvelder uitgeleend aan Getafe, maar daar kon hij geen potten breken. Hij speelde vier wedstrijden voor de Spanjaarden, goed voor 105 speelmintuten. Reden genoeg voor City om hem opnieuw uit te lenen aan een Belgische club, aangezien de beloftevolle middenvelder de competitie al kent.

Bij KVK moet Palaversa de leemte invullen na het vertrek van Hannes Van Der Bruggen en Christophe Lepoint. Zijn komst werd des te dringender sinds de blessure van Julien De Sart. Zo heeft Yves Vanderhaeghe er opnieuw een extra optie bij, nadat Sissoko afgelopen weekend goed debuteerde. Het middenveld voor volgend seizoen krijgt zo stilaan vorm, de Kroaat zal dan de concurrentie moeten aangaan met Michiel Jonckheere, Sambou Sissoko en andere nieuwkomer Kevin Vandendriessche.

Palaversa en Gano zijn beiden speelgerechtigd voor de wedstrijd van woensdag tegen Beerschot. KVK moet op zoek naar een driepunter na een 0 op 9. De heenmatch eindigde op een spektakelrijke 5-5.