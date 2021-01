Twee duels schorsing voor Carlos Cuesta (Genk) en Loris Brogno (Beerschot)

Het Discplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdagavond twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete opgelegd aan Genk-verdediger Carlos Cuesta. Loris Brogno van Beerschot krijgt er vijf, waarvan slechts twee effectief zijn en drie voorwaardelijk. De aanvaller moet bovendien 2.000 euro boete betalen.

De schorsing van Cuesta is een gevolg van zijn rode kaart tegen AA Gent (1-1) vorige week. Na tien minuten moest Genk met een man minder voort tegen de Buffalo’s. Yaremchuk kon alleen op doelman Vukovic af, maar na licht contact met Cuesta ging de Oekraïense spits van AA Gent tegen de vlakte. Scheidsrechter Laforge trok aanvankelijk geel, maar veranderde dat na tussenkomst van de VAR in een rode kaart. Cuesta had nog een voorwaardelijke schorsing openstaan wegens een rode kaart die hij de wedstrijd daarvoor opdeed tegen Moeskroen. Daarom werd de Colombiaanse verdediger ook rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd. Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing, en dat werd na de zitting van dinsdag bevestigd. Tenzij Genk in beroep gaat, mist Cuesta de competitiewedstrijden tegen KV Mechelen (30/01) en Anderlecht (07/02). Woensdagavond tegen AA Gent is de verdediger nog speelgerechtigd.

Loris Brogno werd door het Bondsparket vervolgd voor twee inbreuken tijdens de wedstrijd in en tegen Eupen (3-1): een elleboog en schelden naar de scheidsrechter. Halverwege de tweede helft kreeg Brogno een rode kaart van scheidsrechter Laforge. In een luchtduel zwaaide hij met zijn arm tegen het gezicht van Eupen-verdediger Cools. Aanvankelijk gaf Laforge slechts een gele kaart, maar na tussenkomst van de VAR volgde de rechtstreekse uitsluiting. Nadien roep Brogno “enculé” naar de scheidsrechter, een uitlating waarvoor hij zich nadien meteen verontschuldigde.

Voor de fout zelf vroeg het Bondsparket drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en voor het scheldwoord twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief). Het Disciplinair Comité kende een lichtere sanctie toe, want vond één speeldag effectief voor de rode kaart en twee met uitstel streng genoeg. Behalve wanneer Beerschot in beroep gaat, zit Brogno de schorsing uit tegen OHL (30/01) en Antwerp (07/02). Tegen Kortrijk kan hij wel nog aantreden woensdagavond, want de schorsing treedt pas vanaf donderdag in werking.