Crystal Palace verliest van West Ham, ondanks assist Benteke en goal Batshuayi

De ‘London Derby’ tussen Crystal Palace en West Ham, een wedstrijd op de 20e speeldag van Premier League, eindigde dinsdag op 2-3 in het voordeel van de bezoekers.

Christian Benteke stond in de basis en bracht al in de 2e minuut het openingsdoelpunt aan voor de Ivoriaan Wilfried Zaha, na een knappe, snelle combinatie.

De Tsjech Thomas Soucek bracht West Ham opnieuw in de wedstrijd met twee doelpunten in de eerste helft (9., 25.).

Craig Dawson zette de wedstrijd op slot in de 65e minuut (1-3). Batshuayi, ingevallen na 66 minuten voor Townsed, liet zich nog opmerken met 2-3 in extra tijd (96.), zijn eerste competitiegoal dit seizoen. Benteke werd in de 73e minuut vervangen.

In de stand komt West Ham op een voorlopige 5e plaats, Crystal Palace staat 13e met 23 punten.

Op hetzelfde moment won Leeds United op verplaatsing van Newcastle met 1-2. Leeds United komt zo drie punten voor Crystal Palace in de rangschikking.