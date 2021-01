Arts uit Wuhan bevestigt in nieuwe BBC-documentaire dat China coronavirus in doofpot wilde steken

Een arts die werkte in het ziekenhuis in Wuhan dat het hardst getroffen werd door de Covid-epidemie, heeft in een nieuwe BBC-documentaire vertelt dat er begin januari een groot vermoedden was dat het virus in hoge mate overdraagbaar was. Dat was weken voordat de Chinese autoriteiten het toegaven.

De nieuwe documentaire van de BBC kreeg de naam “54 Days”, verwijzend naar de 54 dagen tussen het eerste bekende geval van het coronavirus en de sluiting van Wuhan. Daarin getuigt een arts over de situatie in de stad, een getuigenis die bijdraagt aan het toenemende bewijs van de vroege pogingen van Peking om de virusuitbraak te verdoezelen en de intimidatie van gezondheidswerkers om te belemmeren dat ze zouden spreken.

“Zelfs een dwaas wist het”

Het ziekenhuis ligt slechts op een paar kilometers van de markt van Huanan, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus en werd al snel overweldigd door patiënten nadat de eerste gevallen aan het licht kwamen in december 2019. Meer dan 200 ziekenhuismedewerkers zouden het virus hebben opgelopen. En verschillende artsen, waaronder klokkenluider en arts Li Wenliang, zijn er toen aan overleden.

“De afdeling respiratoire aandoeningen was op tien januari al vol”, vertelde de arts, die niet bij naam wordt genoemd. “Het liep uit de hand en we begonnen te panikeren”, zegt hij. Maar er werd hem verboden om er met iemand over te spreken. Daarbij was het voor de verzorgers en artsen ook niet toegelaten een mondmasker te dragen. “Iedereen wist dat het om een overdracht van mens op mens ging. Zelfs een dwaas wist dat. Waarom zou je dan zeggen dat het niet zo is? Dat bracht ons erg in de war en maakte ons ook boos”, zegt de arts.

De dokter vertelt verder in de documentaire dat er binnen enkele weken al honderden of duizenden verdachte gevallen maar, maar de artsen geen middelen hadden om een diagnose te bevestigen of te rapporteren binnen de ziekenhuisstructuur. Toen waren officieel er echter nog maar 41 gevallen gemeld.

(Lees verder onder de foto)

Klokkenluider en arts Li Wenliang Foto: AFP

Van mens op mens

Uit eerdere rapporten bleek dat Peking zes dagen lang al wist dat er een waarschijnlijke pandemie was, maar aan het brede publiek vertelde dat er een laag risico was. Pas op 20 januari werd er gewaarschuwd voor de overdracht van mens op mens. De autoriteiten worden er ook van beschuldigd de publicatie van genomische sequencing-resultaten gedurende meerdere dagen te hebben verhinderd. Dat totdat professor Zhang Yongzhen er online over publiceerde , tegen strikte orders in.

De Amerikaanse viroloog Ian Lipkin vertelde aan BBC dat hij rond het nieuwe jaar werd benaderd door het hoofd van het Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC), George Gao, toen de geruchten over het virus begonnen te circuleren. Lipkin zei dat Gao hem had verteld dat ze het virus hadden geïdentificeerd en dat het niet erg overdraagbaar was.

“Ik denk niet dat het met slechte bedoelingen was. Ik denk gewoon dat hij het bij het verkeerde eind had”, zei Lipkin. “Hij had een aantal sequenties moeten uitbrengen en moeten zeggen: dat dit is wat we weten.” Gao, die weigerde te worden geïnterviewd, heeft aan de staatsmedia verteld dat de sequenties zo snel mogelijk zijn vrijgegeven en dat hij nooit heeft gezegd dat er geen overdracht van mens op mens was.