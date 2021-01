Ruim 900 klachten tegen Wit-Russische ordediensten, 0 onderzocht

Het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko deinst er niet voor ­terug om willekeurig mensen op te pakken, te folteren, en zelfs te ­doden. Hoewel officieel meer dan negenhonderd slachtoffers een klacht hebben ingediend, is tot nu toe geen enkel onderzoek gestart naar de verantwoordelijken. Dat schrijft Amnesty International in het rapport ‘Belarus: You are not human beings’.