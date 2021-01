Ooit ploegmaats, maar nu duidelijk geen vrienden meer: Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku maken klinkende ruzie tijdens Inter-Milan

In de kwartfinale van de Coppa Italia nemen Inter en AC Milan het dinsdagavond tegen elkaar op. En dat is ook Romelu Lukaku tegen Zlatan Ibrahimovic, ooit ploegmaats bij Manchester United. Tegen het einde van de eerste helft kwam het tot een heftig opstootje tussen de twee topspitsen.

“Go to your mother lil shit, you little donkey”, zou Ibrahimovic hebben geroepen naar Lukaku. Die reageerde daar bij het naar binnengaan voor de rust als volgt op: “I fuck you and your wife! You want to speak about my mother?”

In de tweede helft werd Zlatan Ibrahimovic van het veld gestuurd nadat hij zijn tweede gele kaart van de wedstrijd had gekregen. In de eerste helft had Ibra Milan al op voorsprong gebracht. Het was uitgerekend Lukaku die Inter in de tweede helft langszij kon brengen vanop de strafschopstip.