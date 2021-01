“AstraZeneca neemt geen vaccins van Europeanen om elders te verkopen”

Het Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca, dat momenteel kritiek krijgt van Europa omwille van de vertraagde levering van vaccins, “neemt zeker geen vaccins van Europeanen om ze elders met winst te verkopen”, aldus CEO Pascal Soriot. “Dit slaat nergens op”, zei de man in een interview dat gepubliceerd werd op de website van de Franse kant Le Figaro.

Brussel was maandag duidelijk: “Het is onaanvaardbaar en we eisen transparantie over de exporten buiten de EU”. Soriot zegt nu dat er enkele opstartproblemen waren maar dat “het Britse contract drie maanden voor het Europese contract werd ondertekend” waardoor ze meer tijd hebben gehad met de levering van de Britse vaccins.

Terwijl het groen licht door de EU verwacht wordt op vrijdag, kondigde het Britse laboratorium vorige week aan dat de leveringen in het eerste kwartaal lager zouden zijn dan verwacht vanwege een “daling van de opbrengst” op een site van Europese productie. Dit zorgde voor onrust in heel wat Europese landen die ook al te maken kregen met moeilijkheden op het vlak van leveringen door Pfizer.

“Ik denk dat de bevolking van Europa extreem gestrest en moe is door deze pandemie die al een jaar duur. Regeringen staan ??onder druk”, voegde de Soriot nog toe. Ook verduidelijkte hij dat Europa in februari 17 procent van de productie van het bedrijf zal ontvangen.

