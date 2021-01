“Pak een metalen stok mee”: ook in ons land steeds meer oproepen voor coronarellen, politiediensten bereiden zich voor

Het verzet groeit. In navolging van de protesten en rellen in Nederland, zijn er ook in ons land vele oproepen om vandaag en komend weekend op straat te komen tegen de coronamaatregelen. Soms wordt expliciet opgeroepen om molotovcocktails mee te brengen en geweld te gebruiken. Politiediensten in het hele land bereiden zich voor op incidenten.