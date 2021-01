Kinderen over de maatregelen voor onderwijs en hun activiteiten: “Raar om te moeten kiezen tussen twee hobby’s, maar het is voor onze veiligheid”

Kiezen voor één hobby, en die volgen in beperkte groepen: de maatregelen voor de buitenschoolse activiteiten zijn bekend. Al weken wordt duchtig gediscussieerd over regels voor kinderen om scholen zo lang mogelijk open te houden, met vandaag ook opnieuw overleg over de eventuele afkoelingsweek voor de krokusvakantie. Maar wat vinden -12-jarigen er nu eigenlijk zelf van?