De nood aan een nieuwe Brugse voetbaltempel is groot: “In 2023 moet het Jan Breydelstadion definitief sluiten”

En of de nood aan een nieuwe voetbaltempel voor Club (en Cercle Brugge) hoog is. Volgens Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, moet het verouderde Jan Breydelstadion tegen 2023 mogelijk definitief sluiten. Dat bleek maandagavond op de Brugse gemeenteraad.

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere had zich eerder kritisch uitgelaten over een gedwongen verhuis van groen-zwart naar een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg. “We zitten in Jan Breydel met een fundamenteel veiligheidsprobleem”, aldus De Fauw. “Er loopt nog een overeenkomst tot 2023. Binnenlandse Zaken staat dit nu nog toe met het oog op een nieuw stadion. Maar als die plannen er niet meer zouden zijn, sluiten ze Jan Breydel.” De kans dat Club en Cercle zonder stadion komen te zitten, is evenwel klein: aan mogelijke problemen valt altijd een mouw te passen. Club wil na de zomer beginnen te bouwen aan een nieuwe tempel naast Jan Breydel, die medio 2023 klaar zou moeten zijn. Zolang het geen eigen stek heeft, kan Cercle daar terecht, al is het geen vragende partij.