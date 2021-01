Vincent Kompany na een nieuw puntenverlies op verplaatsing tegen Moeskroen: “Die flater doet ons de das om”

Gelukkig scoort Anderlecht zijn penalty’s. Anders stond het er nu nog slechter voor. “We kwamen genoeg in de zone van de waarheid, maar moeten efficiënter zijn”, aldus Vincent Kompany.

“Daarnaast doen we onszelf de das om met die tegengoal. Als verdediger moet je zelf je verantwoordelijkheid nemen en die bal wegknallen. Zo’n flater kon ons wel wakker schudden. Aanvankelijk lag ons tempo te laag omdat we te veel met het veld bezig waren. Maar dat is geen excuus. Het was een bokskamp, maar dat hoort erbij. Gelukkig bracht onze bank agressiviteit en tempo. Trebel kan iets extra’s geven als hij fit is, maar ook Dimata en Dauda vielen goed in. Op een dag met meer luciditeit hadden we meer gescoord.”

Aanvoerder Sambi Lokonga baalde wel van het gelijkspel. “Het was niet goed genoeg”, sprak de kapitein. “Op zo’n veld is het moeilijk spelen, maar ik snap dat de fans ongerust worden over Play-off 1. We moeten dringend eens punten pakken, maar de terugkeer van Trebel en de komst van Bruun Larsen zullen ons vooruithelpen.”

