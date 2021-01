Amnesty vraagt actie tegen straffeloosheid van folteringen door Wit-Russische politie

Regeringen en internationale en regionale organisaties moeten al hun macht gebruiken om de Wit-Russische autoriteiten zover te krijgen dat zij een einde maken aan de straffeloosheid van folteringen door Wit-Russische politie. Dat stelt Amnesty International dinsdag.

Het nieuwe Amnesty-rapport ‘Belarus: You are not Human Beings’ onthult hoe de Wit-Russische autoriteiten het gerechtelijk apparaat inzetten om niet de daders van foltering te straffen, maar wel de slachtoffers. “Het is een van de manieren waarop de autoriteiten mensen met een afwijkende mening de mond snoeren sinds er protesten uitbraken na de verkiezingen in augustus 2020”, zegt Amnesty.

Amnesty International roept de internationale gemeenschap op actieve stappen te ondernemen om gerechtigheid te verzekeren voor de slachtoffers. “Daders van foltering moeten ter verantwoording geroepen worden”, luidt het.

Mishandeling door politie

“De Wit-Russische autoriteiten geven toe dat zij meer dan 900 klachten over mishandeling door de politie hebben ontvangen sinds de demonstraties in augustus 2020 begonnen, maar er is nog niet één strafrechtelijk onderzoek gestart tegen ordehandhavers”, zo constateert Amnesty. “Daarentegen zijn wel honderden strafrechtelijke onderzoeken ingesteld tegen vreedzame demonstranten. Velen van hen zijn slachtoffer van mishandeling en foltering.”

“Sinds de start van de protesten hebben mensenrechtenorganisaties bewijs verzameld van folterpraktijken tegen honderden vreedzame demonstranten en de dood van ten minste vier van hen”, zegt Marie Struthers van Amnesty International. “We hebben herhaaldelijk opgeroepen om grondige onderzoeken in te stellen en de verantwoordelijken te berechten. Daar is echter weinig hoop op aangezien we te maken hebben met een systeem dat niet alleen de politie met anonimiteit beschermt, maar ook intimidatie en verder geweld tegen slachtoffers en getuigen aanmoedigt.”

Het precieze aantal willekeurig gedetineerde demonstranten is niet bekend, maar begin december 2020 waren het er volgens de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten al meer dan 27.000. “Sindsdien is het willekeurig arresteren doorgegaan”, stelt Amnesty vast.