Toyota Corolla voor derde jaar op rij best verkochte wagen

Met 1.134.262 wagen is de Toyota Corolla opnieuw de best verkochte wagen van het jaar. Dat blijkt uit de verkoopscijfers die de website Focus2Move verzamelde.

Voor het derde jaar op rij mag Toyota de best verkopende auto op hun naam schrijven. Al deed de Corolla het in 2020 wel wat minder dan in 2019. Ze verkochten dit jaar 8,8 procent minder auto’s van het geliefde model.

Op de tweede plaats staat de Toyota RAV4 met 971.516 en het brons is voor de Honda CR-V met 705.651 verkochte modellen.

Plaats 4 gaat naar de Honda Civic (697.945) en plaats 5 is voor de Volkswagen Tiguan (607.121). Dan volgen de Toyota Camry (592.648) en de Nissan Sylphy (544.376). Die laatste zag ook de grootste groei in vergelijking met alle andere modellen op de lijst. Er werden in 2020 14,4 procent meer Nissan Sylphy’s verkocht dan in 2019.

Daarna vervolledigen de Volkswagen Golf (492.626), de Volkswagen Lavida (463.804) en de Hyundai Tucson (462.110) de top tien. (