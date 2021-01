Nieuwe beelden tonen waarom Lukaku zó woest werd op Ibrahimovic (en waarom het plots over “voodoo” ging)

Het was een Milanese derby om niet snel te vergeten. Inter stootte dankzij een doelpunt van de verguisde Christian Eriksen in de 98ste minuut door naar de halve finales in de Coppa Italia. En dat nadat Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic ei zo na elkaar te lijf gingen. Maar waarom, precies?

LEES OOK. Ooit ploegmaats, nu duidelijk geen vrienden meer: Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku maken klinkende ruzie in zinderende stadsderby

‘Big Rom’ kreeg in de eerste helft eerst een tik van Milan-verdediger Alessio Romagnoli en ging dan in de clinch met Ibrahimovic, die de Rossoneri niet veel eerder op voorsprong had gezet. De twee gingen kop aan kop staan, maar pas daarna ging Lukaku helemaal over de rooie. Hij wilde zijn Zweedse ex-ploegmakker van bij Manchester United te lijf gaan.

Foto: EPA-EFE

Op nieuwe beelden van Rai Sport is de scheldpartij tussen beide heren heel duidelijk te horen. Lukaku zou het eerst niet leuk gevonden hebben dat Ibrahimovic constant naar hem lachte. Daarna nodigde hij de Zweed uit om “naar binnen” te gaan, waarop die antwoordde met: “Ga naar je moeder en doe je voodoo shit, kleine ezel”.

Toen beide ploegen naar de kleedkamers gingen, bleef Lukaku uithalen: “F*ck jou en je vrouw. Wil je over mijn moeder spreken? Klootzak!”

Voodoo

De verwijzing naar voodoo komt blijkbaar van een verhaal uit 2018. Toenmalig Everton-bestuurder Farhad Moshiri beweerde toen dat Lukaku een nieuw contract bij de Toffees had afgewezen omwille van een boodschap uit Afrika.

“We hebben hem een betere deal geboden dan Chelsea en zijn manager kwam naar hier om het contract te tekenen”, aldus Moshiri destijds. “Iedereen was aanwezig, alles was klaar, maar toen belde hij naar zijn moeder. Er was een soort bedevaart aan de gang in Afrika en een of andere voodoo had haar gezegd dat hij moest tekenen voor Chelsea. Wat moet je dan doen?”

Lukaku ontkende dat verhaal en zette juridische stappen tegen Moshiri. De Rode Duivel maakte overigens de overstap naar Man United, waar hij even zou samenspelen met Ibrahimovic. Maar die laatste had die update dus blijkbaar niet meegekregen en lokte Lukaku, die de Zweed op een bepaald moment een van zijn rolmodellen noemde, zo uit z’n kot.

Foto: REUTERS

Blije trainer

Inter-trainer Antonio Conte kon verrassend genoeg de vechtlust van Lukaku wel waarderen. “Ik ben ook voetballer geweest en weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren in een wedstrijd”, aldus de Italiaan. “Het belangrijkste is dat je gefocust blijft. Ik ben zelfs blij dat ik Romelu zo gezien heb. Ibrahimovic heeft de slechtheid van een winnaar in zich en Lukaku is op dat vlak enorm gegroeid. Als hij zo kwaad wordt, dan ben ik gewoon blij.”

Lukaku kreeg van La Gazzetta dello Sport overigens een 6,5 op 10. “Als het erop aankomt, dan is Inter Lukaku”, aldus de roze sportkrant. “In goede en in slechte dagen. Het spel draait volledig rond hem. Hij blijft voor gevaar zorgen, een hele wedstrijd lang, en houdt een halve defensie bezig. En hij scoorde opnieuw een penalty. Hij had een 7 moeten krijgen, ware het niet dat hij zijn kalmte verloor op het einde van de eerste helft (toen hij geel kreeg, red.). En zonder Lukaku...”

“Word boos op jezelf, Zlatan”

Ibrahimovic, die na afloop zijn excuses aanbood aan zijn ploegmaats voor zijn rode kaart, kreeg met een 4,5 op 10 de zwakste score bij Milan. “Hoe je een wedstrijd voor jezelf en je ploeg kan verpesten”, klinkt het. “De omstandigheden waren nochtans gunstig: een geweldige derby, een doelpunt (zijn 499ste) en een dominant Milan. Maar dan kwam die ruzie door zijn provocatie. Wat volgde, was enkel chaos. Word boos op jezelf, Zlatan.”