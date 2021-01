Eerste collectieve actie tegen Franse staat rond “discriminerende identiteitscontroles”

Zes ngo’s, waaronder Amnesty International, hebben een collectieve actie gestart tegen de Franse staat om een einde te maken aan “discriminerende identiteitscontroles” door de politie. Het is de eerste keer dat zo’n collectieve actie tegen de staat wordt opgestart.

De ngo’s geven de regering vier maanden de tijd om “bevredigende antwoorden” te geven. Als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar het gerecht. Ze volgen zo de procedures opgenomen in een wet die in 2016 is gestemd.

“De organisaties nemen dit ongeziene initiatief om de discriminerende identiteitscontroles te doen stoppen, een stigmatiserende, vernederende en denigrerende praktijk voor iedereen die er in Frankrijk het slachtoffer van is”, aldus de ngo’s in een persbericht.

President Emmanuel Macron had in december toegegeven dat wie in Frankrijk niet blank is, veel meer wordt gecontroleerd door de politie. “Men wordt gezien als de veroorzaker van problemen. Dat is onhoudbaar”, zei hij in een interview.

De actie van de zes ngo’s is gericht tegen premier Jean Castex, minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en minister van Justitie Eric Dupond-Moretti, die verantwoordelijk zijn voor de werking van de politie. De ngo’s willen een aanpassing van de strafwetgeving. Daardoor moet de discriminatie bij identiteitscontroles expliciet verboden wordt, moet er een doeltreffend en onafhankelijk klachtenmechanisme worden opgezet en moeten mensen die gecontroleerd worden daar ook een bewijs van krijgen.

De ngo’s in kwestie zijn Amnesty International France, Human Rights Watch, Open Society Justice Initiative, la Maison communautaire pour un développement solidaire (MCDS), Pazapas en Réseau - Égalité, Antidiscrimination, Justice - interdisciplinaire (REAJI).

Het Hof van Cassatie veroordeelde in november 2016 de Franse staat voor de identiteitscontroles op basis van het uiterlijk.

Het is niet de eerste keer dat er collectieve acties worden opgestart in Frankrijk, maar die waren steeds gericht tegen privébedrijven.