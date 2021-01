Telenet start met nieuwe, gratis sportzender

Vanaf dinsdag 2 februari voegt Telenet een nieuwe zender toe aan hun aanbod. Met ‘Play Sports Open’ kunnen Telenet-klanten een selectie van wedstrijden uit verschillende sportcompetities zien, maar er zullen ook eigen programma’s en documentaires uitgezonden worden.

“Met deze zender willen we een deel van ons sportaanbod toegankelijk maken voor een breder publiek”, zegt Stefaan Kestens, verantwoordelijke voor ‘Play Sports’ en ‘Play Sports Open’. “Genialiteit is te mooi om te missen, zoals we in onze laatste ‘Play Sports’ campagne zeiden: deze filosofie willen we dan ook waarmaken voor al onze televisieklanten.”

Op ‘Play Sports Open’ vinden alle Telenet TV-klanten een selectie van wedstrijden uit verschillende competities van ‘Play Sports’, met Premier League, Europa League, Eredivisie, ATP en WTA Tennis, Belgisch Hockey en Basketbal, Veldrijden, Formule 1 en MXGP.

Maar met ‘Play Sports Open’ wil Telenet vooral mikken op de ‘occasionele sportfan’ en zijn of haar gezin. “Kijkers die wel eens een match van de Premier League of een Formule 1 race willen zien, maar niet per se de hele competitie volgen”, zegt Dieter Nieuwdorp, verantwoordelijke marketing bij Telenet.

Er zullen dan ook niet enkel uitgebreide analyses van matchen te zien zijn, maar ook luchtige en ludieke programma’s. “We mikken op zo’n 8 à 10 programma’s per jaar te kunnen aanbieden”, zegt Kestens. Zo werkt productiehuis Woestijnvis aan een belofte-editie van De Container Cup, een EK-quiz Match van de Waarheid en documentaires over het reilen en zeilen bij voetbalclubs RSC Anderlecht en Royal Antwerp.

Talkshow

De nieuwe lineaire zender komt vanaf 2 februari 2021 op kanaal 11 (het huidige Telenet-infokanaal) in het basisaanbod van digitale televisie en in YUGO bij Telenet. ‘Play Sports Open’ trapt die dag af om 18.00 uur met een openingstalkshow, gepresenteerd door Bart Raes en sidekicks Rik Verheye en Dennis Xhaët. Zij bespreken samen met hun gasten – onder andere Imke Courtois, Kris Wauters, Eric Goens, Carl Dircksens, Paul Herygers en Yanina Wickmayer - wat de ‘Play Sports Open’-kijker allemaal kan verwachten van het nieuwe sportkanaal. Meteen na de talkshow volgt Studio Live met de Premier League-matchen Wolverhampton – Arsenal en Man United – Southampton.

De zender is exclusief beschikbaar voor alle Telenet TV-klanten. De Belgische voetbalcompetitie blijft, net als de Italiaanse, Spaanse en Duitse, exclusief voorbehouden voor de abonnees van ‘Play Sports’ en zal niet op de open zender getoond worden.