Dit verandert op 1 februari: tariefverhogingen openbaar vervoer, één ticket voor Brussel en meer GAS-boetes mogelijk

Spoorwegmaatschappij NMBS en openbaarvervoermaatschappij De Lijn verhogen naar jaarlijkse gewoonte een aantal tarieven op 1 februari. Er komt ook één ticket voor openbaar vervoer in en rond Brussel en meer gezinnen krijgen laagste tarief voor elektriciteit en gas. Vlaamse steden en gemeenten krijgen dan weer de mogelijkheid om GAS-boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen.

Bij De Lijn worden het m-ticket, de tienrittenkaart m-card en de Omnipas, het abonnement voor reizigers van 25 tot 64 jaar, duurder. De prijs van het m-ticket, dat je koopt via de app of de website van De Lijn, stijgt bijvoorbeeld van 1,80 naar 2 euro, een stijging van 11 procent. De tienrittenkaart m-card zal niet langer 15, maar wel 16 euro kosten. De Omnipas wordt 3 procent duurder (132 euro voor drie maanden of 399 voor twaalf maanden).

Bij de spoorwegmaatschappij NMBS wordt een standaardticket gemiddeld 0,65 procent duurder. De woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen worden 1,95 procent duurder. Forsere prijsstijgingen zijn er bij de speciale Youth Holidays-passen, waarmee jongeren tot 26 jaar tijdens de schoolvakanties een week of een maand onbeperkt met de trein kunnen reizen.

Eén ticket in Brussel

In Brussel en de omliggende gemeenten komt één ticket voor het openbaar vervoer. Zo’n Brupass XL-ticket kost 3 euro voor één rit en 20 euro voor een tienrittenkaart. Er zijn ook abonnementsformules.

De tickets zijn geldig bij de verschillende openbaarvervoermaatschappijen (NMBS, De Lijn, MIVB en TEC) in Brussel en een zone van 11,5 kilometer rond het Hoofdstedelijk Gewest. Daarin liggen 52 stations en ruim 2.800 bus-, tram- en metrohaltes. Alleen voor ritten van en naar Brussels Airport is er nog een speciaal tarief.

Er bestonden al tickets voor de verschillende openbaarvervoermaatschappijen (MTB- en Jump-tickets), maar die waren alleen geldig binnen het Brussels gewest. Deze formule krijgt voortaan de naam Brupass, en kost 2,4 euro voor een rit, 7,5 euro voor een dag of 15 euro voor tien ritten. Ook hier zijn er abonnementsformules.

Elektriciteit en gastarieven

Vanaf 1 februari hebben veel meer gezinnen recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, het laagste tarief op de markt. Tot nu toe hebben 450.000 gezinnen voor elektriciteit en 270.000 gezinnen voor gas recht op het sociaal tarief. De regering breidt die doelgroep nu uit naar iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Dat zijn ongeveer 447.000 extra gezinnen. De uitbreiding zou onder meer eenoudergezinnen en alleenstaanden ten goede komen.

GAS-boetes mogelijk voor lichte snelheidsovertredingen

Vlaamse steden en gemeenten krijgen vanaf 1 februari de mogelijkheid om GAS-boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50.

Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo kunnen de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) enkel in zones met maximale snelheid van 30 of 50 kilometer per uur, en de bestuurder mag maximaal 20 kilometer per uur te snel gereden hebben. De steden en gemeenten die er gebruik van willen maken, moeten ook hun GAS-boetereglement aanpassen.