Koppel kampeert op parking OCMW na uithuiszetting: “We staan schaakmat”

Beveren-Waas -

Het zijn harde tijden door corona, maar voor een koppel uit Beveren zijn de laatste dagen bijzonder zwaar. Al een week lang leven ze op straat. Ze kamperen in een tentje, omdat ze geen woning vinden. Vorig jaar al werden ze uit hun sociale woning gezet, nadat de huur fors werd verhoogd. Sindsdien zijn ze op de sukkel. Uit protest kamperen ze nu op de parking van het OCMW in Beveren. Het OCMW kan voorlopig enkel een tijdelijke oplossing bieden. Maar dat is voor het koppel geen optie.