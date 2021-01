President Biden neemt Amerikaanse olie-industrie in het vizier

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gaat in tegenstelling tot zijn voorganger de Amerikaanse olie-industrie aan banden leggen. Zo zou hij later vandaag via een presidentieel decreet een moratorium instellen op nieuwe olie- en gasboringen op Amerikaans grondgebied, zo berichten US-media. De maatregel past ook in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Het moratorium op nieuwe concessies zou zowel gelden op land als in zee, schrijft de Washington Post.

Uit een regeringsrapport blijkt dat bijna een kwart van de CO2-uitstoot in de VS afkomstig is van de energieproductie. Door geen nieuwe vergunningen meer toe te kennen, zou dit een positieve impact moeten hebben op het klimaat. Biden wil dat de energiesector tegen 2035 klimaatneutraal is. Hij heeft ook een plan op tafel liggen dat de biodiversiteit in de VS moet beschermen. Op 22 april -de vijfde verjaardag van de akkoorden van Parijs- willen de VS een klimaattop organiseren.

Anderzijds leverden de vergunningen van olie- en gasmaatschappijen de overheid ook 11,7 miljard dollar aan inkomsten op, zo blijkt uit de meest recente cijfers.

Voor milieumaatschappijen gaat de maatregel nog niet ver genoeg, terwijl ook de industrie kritisch is. Die vreest dat de VS voortaan meer fossiele brandstoffen zullen importeren. Volgens de Wall Street Journal zouden er processen kunnen volgen. De oliebedrijven dreigen ook met tienduizenden ontslagen.

Vorige week raakte al bekend dat Biden de vergunning voor de omstreden oliepijpleiding Keystone XL zal intrekken. Deze pijpleiding, waarmee 9 miljard dollar gemoeid is, zou olie vanuit het Canadese Alberta naar de staat Nebraska vervoeren. Maar ze loopt dwars door kwetsbaar natuurgebied en dus blokkeert Biden het project.