Al 100.000 euro ingezameld voor winkelier nadat relschoppers haar winkel vernielden

De crowdfunding-actie die werd opgezet voor de eigenaars van een winkel die volledig gesloopt werd door relschoppers in Nederland heeft al 100.000 euro opgeleverd.

Onderneemster Maaike Neufeglise was te gast in de RTL-talkshow Jinek nadat haar winkel in het centrum van Den Bosch maandagavond tijdens de rellen binnen een paar minuten volledig werd gesloopt. In Jinek vertelde Neufeglise dat zij hartverwarmende reacties heeft ontvangen van mensen die haar aanboden te helpen met opruimen, die eten kwamen brengen of die telefoontjes pleegden en berichtjes met steunbetuigingen stuurden. Ook kreeg zij een telefoontje van premier Mark Rutte. “Het was een heel fijn gesprek”, stelde ze. Zij wilde juist omdat het zo’n fijn gesprek was niet delen welke details zij met de premier had besproken.

De forensische dienst van de politie is dinsdagmiddag urenlang bezig geweest met het veiligstellen van DNA-sporen van de overvallers. Neufeglise deed een oproep namens alle ondernemers van Nederland aan de relschoppers om te stoppen: “Dit leidt tot niets, deze boodschap komt niet over. Je richt alleen maar schade aan.”