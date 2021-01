Tot een op de twee heeft het mentaal moeilijk

Op de hoogtepunten van de coronagolven had nagenoeg een op de twee mensen het mentaal lastig. Vooral vrouwen en jongeren kenden moeilijke momenten. “Hoe jonger, hoe meer er dergelijke momenten waren”, zo blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Antwerpen en Louvain-la-Neuve, waarover ook Le Soir woensdag berichtte.

De twee uniefs bevroegen de bevolking (ruim 6.300 mensen) vier keer doorheen de coronacrisis: in maart (drie dagen na de start van de eerste lockdown), april, juni (tijdens versoepelingen) en november (de tweede golf).

Volgens de onderzoekers is er duidelijk een verband tussen de hevigheid van de corona-epidemie en het mentale welzijn. Zo bevond in maart en april respectievelijk 48 en 46 procent van de respondenten zich in een risicogebied voor psychologische problemen. In juni, toen er versoepeld werd, verbeterde dat tot een op de drie personen (32 procent), maar in november steeg dat percentage weer naar 47 procent.

Aan het ene einde van het spectrum staat een groep van 27 procent van de respondenten die tot nu toe de drempel voor psychologische nood nooit bereikten, aan de andere kant bevond 17 procent zich op de vier enquêtemomenten telkens in de risicozone.

Vrouwen en jongeren gaven verhoudingsgewijs vaker mentale problemen aan. Zo is er sprake van gemiddeld 1,85 “momenten van nood” bij vrouwen, tegen, 1,45 bij mannen.

Maar vooral tussen leeftijd en mentaal welzijn is er een duidelijk verband. “Hoe jonger, hoe meer momenten van psychologische nood er waren tussen maart en november”, klinkt het in een persbericht van UCLouvain. “De jongere groepen hadden twee keer zoveel moeilijke momenten dan de oudere.” Bij de -14-jarigen waren er van maart tot november bijvoorbeeld gemiddeld 2,73 momenten van ernstige mentale moeilijkheden, bij de 15- tot 24-jarigen is dat 2,24. Nadien daalt het aantal crisismomenten stelselmatig.

Een kwart van de problemen is volgens de onderzoekers het gevolg van isolement, gebrek aan sociale ondersteuning en aan activiteiten. In april gaf 43 procent aan online gekeken te hebben naar informatie over psychologische hulp.

De onderzoekers pleiten er in Le Soir onder meer voor het sociale leven te ondersteunen, vooral voor jongeren. De scholen moeten openblijven, vinden ze, en het is wenselijk dat studenten zouden kunnen terugkeren naar de auditoria. En de mogelijkheden tot psychologische hulp zijn mogelijk niet genoeg bekend.