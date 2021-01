Test Aankoop dient klacht in tegen Nintendo

Test Aankoop dient een formele klacht in tegen Nintendo bij de Europese Commissie en de Belgische autoriteiten voor consumentenbescherming. Samen met het Europese netwerk van consumentenorganisaties (BEUC) en andere organisaties uit onder meer Frankrijk en Nederland legt het een klacht neer voor vervroegde veroudering en misleidende praktijken. Dat meldt de consumentenorganisatie woensdag in een persbericht. Het probleem handelt om de zogenaamde “Joy Con-drift”, een productiefout in de controller van de Switch-console waardoor het videogamepersonage plots onbestuurbaar wordt.

Vorig jaar lanceerde Test Aankoop reeds een oproep naar Nintendo-gebruikers. Over die zogenaamde “Joy Con-drift”, waardoor een aangename speelervaring onmogelijk wordt gemaakt, liepen in eerste instantie 650 meldingen binnen. De consumentenorganisatie confronteerde Nintendo met het probleem, waarna de Japanse videogamemaker instemde met een verlenging van de garantietermijn tot de wettelijk verplichte twee jaar en ook publiekelijk toegaf dat er een probleem was met de controller.

Omdat dit echter het probleem niet ten gronde oplost en de klachten ook daarna bleven binnenstromen, stapt Test Aankoop nu samen met het Europese netwerk van consumentenorganisaties (BEUC) en 8 andere organisaties uit Frankrijk, Nederland, Portugal, Italië, Noorwegen, Slovakije, Slovenië en Griekenland naar de Europese Commissie. In totaal bundelden de deelnemende consumentenorganisaties 25.000 meldingen van het probleem.

Door middel van de klacht willen de consumentenorganisaties dat er een “formeel onderzoek naar vervroegde veroudering wordt opgestart op nationaal en Europees niveau”. Tegelijkertijd willen ze dat Nintendo verplicht wordt om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Tot dan zou het bedrijf niet langer die defecte controllers mogen verkopen, klinkt het.

“Nintendo zou geen producten mogen verkopen die de verwachtingen op het vlak van duurzaamheid niet kunnen waarmaken. Consumenten zouden mogen uitgaan van een normale levensduurte zonder te moeten overgaan tot het aankopen van dure reserveonderdelen. Het is aan Nintendo om een gepaste oplossing aan te bieden”, stelt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.