Ondernemer roept op tot antiregeringsbetoging en krijgt enorme bijval: “Dit land gaat kapot als we het overlaten aan politici en virologen”

Het verzet groeit. In navolging van de protesten en rellen in Nederland, zijn er ook in ons land veel oproepen om komend weekend op straat te komen tegen de coronamaatregelen. Meest opvallende oproep is die van de ondernemer Jos De Groof Jr (28) uit Beveren. “Veel mensen kunnen die loeiharde coronamaatregelen niet meer aan. Het roer moet omgegooid worden.”