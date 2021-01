China gebruikt vanaf nu ook anale wissers om coronavirus op te sporen

Wie al een coronatest onderging, weet dat het niet het meest comfortabele gevoel is zo’n wisser in de neus krijgen. Maar wie dat al ongemakkelijk vond, moet blij zijn dat ze niet in China wonen. Daar heeft de overheid nu beslist om anale wissers te gebruiken in hoogrisicoregio’s.

Door nieuwe uitbraken heeft China ook haar teststrategie licht aangepast. Er worden nu niet enkel nasale wissers gebruikt om het coronavirus op te sporen, maar ook anale wissers. Al meer dan een miljoen Chinezen zouden zo’n test ondergaan hebben. Volgens lokale experten is het een effectievere manier om het coronavirus op te sporen.

De methode wordt nu frequent gebruikt sinds afgelopen week een 9-jarige jongen positief testte op de Britse variant. Al worden die anale wissers wel al langer gebruikt. En dat vooral in Covid-19-hotspots zoals Sjanghai.

“Natuurlijk zijn anale wissers niet zo gemakkelijk als keel-wissers, dus worden ze enkel gebruikt bij personen in belangrijke quarantaineregio's”, zei Li Tongzeng van het Beijing You’an ziekenhuis. Dat schrijft Newsweek. “Dit zal het aantal vals positieve testen doen dalen.”

Volgens de richtlijnen van de Chinese nationale gezondheidscommissie moeten de anale wissers 3 tot 5 centimeter diep gestoken worden in de rectum. Daarna wordt er mee rondgedraaid en wordt de wisser opnieuw eruit gehaald. Tongzeng zegt dat deze methode de opsporingsgraad kan verhogen en er daardoor minder vaak een besmetting gemist wordt. “We hebben ontdekt dat bij sommige besmette patiënten het coronavirus langer circuleert in hun spijsverteringssysteem of ontlasting dan in hun ademhalingssysteem”, zei de Tongzeng.

Wel niet iedereen is te vinden voor de nieuwe testmethode. Sommige experten geven aan dat de nasale testen toch nog steeds de meest effectieve zijn.