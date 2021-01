Voetbal, muziekles of jeugdbeweging: hoe beslis ik welke hobby mijn kind nog mag beoefenen? Of laat ik mijn kind zelf kiezen?

Keuzestress in verschillende gezinnen. Want de hobby’s van de kinderen moeten plots van twee, drie of soms zelfs vier, naar één. Maar welke kies je? De leukste voor je kind? De meest praktische voor de ouders? Of diegene waar je eigenlijk al 300 euro voor betaald hebt, terwijl de andere hobby ‘per beurt’ afgerekend wordt? En hoe krijg je die keuze als ouder verkocht aan de kinderen? Veel vragen om tot slechts één keuze te komen.