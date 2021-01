Tijdelijke ontruiming inkomhal na bommelding in UZ Leuven: politie kan verdachte identificeren

Leuven - De inkomhal van UZ Leuven campus Gasthuisberg is woensdagochtend een tijdje ontruimd na een bommelding.

In de ontvangsthal van campus Gasthuisberg liet een persoon iets na 9 uur woensdagochtend een briefje achter met daarop de boodschap dat er een bom aanwezig zou zijn in de ontvangsthal. “Dat briefje werd snel gevonden en meteen aan de bewaking overhandigd”, zegt woordvoerder Ann Lemaitre. “De bewaking verwittigde de politie. Die stuurde meteen veel agenten. Die lieten onmiddellijk de ontvangsthal ontruimen en konden een verdachte persoon aanhouden.”

“We hadden de situatie vrij snel onder controle”, bevestigt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Voor de zekerheid wordt alles bij zo’n incident uiteraard grondig gecontroleerd. Maar we konden de hal heel snel opnieuw vrijgeven.”

Het was dus meteen duidelijk dat het om een valse bommelding ging. Het incident heeft dan ook niet lang geduurd. “De ontvangsthal is hoogstens een kwartiertje niet toegankelijk geweest”, klinkt het bij UZ Leuven. “Ondertussen verloopt alles weer normaal in campus Gasthuisberg.”