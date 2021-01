Transfervrije Shinji Kagawa zet zijn carrière voort in Griekenland

PAOK Saloniki heeft zich woensdag versterkt met Shinji Kagawa. De 31-jarige Japanse middenvelder zat zonder contract sinds zijn overeenkomst bij de Spaanse tweedeklasser Real Zaragoza op 2 oktober vorig jaar ontbonden werd. Kagawa was enkele jaren geleden een topper op het middenveld van Borussia Dortmund en Manchester United. In Thessaloniki ondertekende hij een contract voor 2,5 jaar.

Kagawa brak in Europa door tussen 2010 en 2012 bij Borussia Dortmund. Manchester United haalde de Japanner op voor om en bij de zestien miljoen euro, maar op Old Trafford was de aanvallende middenvelder nooit onbetwist titularis. Na twee jaar Manchester volgde een terugkeer naar Dortmund. Daar was hij aanvankelijk opnieuw belangrijk, maar zijn prestaties zakten naarmate de jaren vorderden. Na een uitleenbeurt aan Besiktas nam de Spaanse tweedeklasser Zaragoza hem in de zomer van 2019 over. Een dik jaar later verliet hij de club weer.

Bij PAOK wordt Kagawa ploegmakker van de Tsjech Michael Krmencik, die begin januari op huurbasis Club Brugge verliet voor de Griekse topclub. Ook de Marokkaanse Belg Omar El Kaddouri en de IJslander Sverrir Ingi Ingason (ex-Lokeren) staan er onder contract. PAOK werd vorig seizoen Grieks vicekampioen. Dit seizoen staat de club na 18 speeldagen in de Griekse Super League vierde, met een achterstand van twaalf punten op koploper Olympiakos.