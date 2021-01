AstraZeneca stelt vergadering met Europese Commissie over vaccins een dag uit

Farmabedrijf AstraZeneca zou de geplande vergadering met de Europese Commissie en de EU-landen over zijn vaccinleveringen van woensdag met een dag uitstellen. Dat meldt Reuters. Eerder was er al onduidelijk of de vergadering zou doorgaan of niet.

Maandag zat de top van het Britse-Zweedse AstraZeneca al twee keer samen met de Commissie en de lidstaten, maar het bedrijf kon volgens commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides geen afdoende antwoord geven op alle vragen over zijn vaccinleveringen. Dinsdag riep CEO Pascal Soriot in een reeks interviews vervolgens op om begrip te tonen voor het verminderd aantal dosissen. In een interview met de Italiaanse krant La Repubblica liet de CEO verstaan dat AstraZenenca geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis is aangegaan met de EU. Zij hebben, met andere woorden, beloofd om een inspanning te doen, maar konden de leveringen niet garanderen. “We hebben gezegd: we zullen ons best doen, maar zonder garantie op succes.”

Soriot wees er ook op dat de EU haar contract met AstraZeneca drie maanden later tekende dan het Verenigd Koninkrijk, maar er vanuit ging dat het rond dezelfde tijd beleverd zou worden.

Bij de Commissie is men not amused over de verklaringen van Soriot. “We betwisten verschillende elementen van dit interview, onder meer dat de productie op Britse sites enkel voor leveringen aan het VK bestemd zou zijn. Dat klopt niet”, zegt een goede bron. En dat AstraZeneca slechts zijn “best” zou moeten doen: “Het contract voorziet in bijkomende productiecapaciteit. Als er zich een probleem zou voordoen in een fabriek in België, kunnen we beroep doen op andere fabrieken in Europa of het VK”, luidt het bij de Commissie.

Vrijdag beslist het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) of het vaccin tegen Covid-19 dat AstraZeneca ontwikkelde, op de Europese markt toegelaten wordt. Het bedrijf vroeg pas op 12 januari een voorwaardelijke vergunning aan.