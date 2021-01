Nog een groter talent dan Messi en Neymar? Nike zorgt voor record door 8-jarig (!) diamantje binnen te halen

Wie een toptalent wil strikken, die moet vroeg opstaan. Dat namen ze bij Nike nogal letterlijk door een contract aan te bieden aan de amper 8-jarige Kauan Basile.

Het Braziliaanse voetbaltalentje speelt momenteel zaalvoetbal voor Santos, de club waar onder anderen Pelé en Neymar groot werden. Hij won met zijn team al verschillende prijzen en werd verkozen tot beste speler van het São Paulo futsalkampioenschap. Basile, die altijd met rugnummer 10 speelt, wordt dan ook wel eens “de nieuwe Neymar” genoemd in zijn thuisland.

Bij Nike waren ze er dan ook als de kippen bij om Basile, de zoon van voormalig Corinthians-speler Andrezinho, een contract aan te bieden. Eentje voor drie jaar, met de optie een twee extra jaren.

“Vandaag brak Kauan het record van de jongste voetballer in de wereld die een contract tekent bij Nike”, aldus makelaarsbureau Mengoni Sports op Instagram. “Hij is een rastalent. Hij heeft voetbal in zijn ziel, hart en DNA.”

Het record stond tot nu toe op naam van huidige Real Madrid-speler Rodrygo, die op z’n 11de voor Nike tekende. Neymar was 13 jaar bij zijn eerste contract, Lionel Messi ‘pas’ 15 jaar.