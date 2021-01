Woon-zorgcentrum afgesloten door corona-uitbraak: 44 besmettingen, vijf bewoners naar ziekenhuis en drie doden

Oostende - In woon-zorgcentrum A. Lacourt bleken afgelopen weekend 22 bewoners en 7 medewerkers van het woon-zorgcentrum besmet. Na nieuwe testen blijkt het nu om 30 besmettingen te gaan bij bewoners en 14 medewerkers. Drie bewoners zijn ondertussen overleden.

Woon-zorgcentrum A. Lacourt is hermetisch afgesloten. Nieuwe testen wezen uit dat er heel wat meer besmettingen zijn dan eerst werd gedacht. Van de 30 besmette bewoners werden vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht. Drie bewoners zijn ondertussen overleden aan het coronavirus. “We hadden relatief veel besmettingen in het woon-zorgcentrum”, zegt schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann (Groen). “Daarom hebben we extra testen uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het bij de eerder gekende besmettingen zou blijven. Uit de nieuwe resultaten blijkt nu dat er in totaal 30 bewoners en 14 medewerkers besmet raakten met het virus.”

Gedeeltelijke cijfers

Vijf bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht en drie bewoners zijn ondertussen overleden. “Het gaat voorlopig om gedeeltelijke cijfers”, gaat de schepen verder. “We verwachten nog resultaten van twee afdelingen. Een afdeling was al in isolatie en we nemen verdere maatregelen om die mensen verder in isolatie te houden om de verspreiding in te dijken. Voorlopig mengen we geen personeel tussen De Boarebreker en A. Lacourt en is bezoek, zoals eerder al, uitgesloten.”

Hulp van Defensie

Vanaf donderdag krijgt het woon-zorgcentrum de hulp van Defensie. “Het is belangrijk dat we iedereen nu zo goed mogelijk beschermen en dat we onze medewerkers een hart onder de riem steken. Die mensen doen alles wat ze kunnen en verrichten ongelooflijk goed werk”, besluit de schepen.