Club Brugge treft Turkse Baseksehir in eerste ronde UEFA Youth League, Genk moet tegen Slovaakse Zilina

Club Brugge en Racing Genk kennen hun tegenstanders in de eerste ronde van de UEFA Youth League, het kampioenenbal voor spelers onder 19 jaar. Club Brugge werd woensdag bij de loting in het Zwitserse Nyon aan het Turkse Basaksehir gekoppeld. Racing Genk treft het Slovaakse Zilina.

Beide Belgische clubs kunnen elkaar pas ten vroegste tegenkomen in de achtste finales. De Youth League onderging een make-over in het tussenseizoen. De groepsfase werd afgeschaft. Alle 64 teams werken enkel een knock-outfase af, waarbij elke ronde in één wedstrijd wordt beslist.

De deelnemende clubs aan de Youth League werden ingedeeld in twee sporen: het Champions League-spoor, dat bestaat uit de 32 gekwalificeerde clubs voor de Champions League bij de senioren, en het nationale kampioenenspoor, dat de nationale kampioenen bij de jeugd samenbrengt in de best geklasseerde landen op de UEFA-ranking waarvan het eerste elftal zich niet plaatste voor de Champions League.

De twee sporen blijven apart tot en met de zestiende finales. Vanaf de achtste finales kunnen alle teams elkaar ontmoeten. Club Brugge bevindt zich in het Champions League-spoor, Racing Genk in het nationale kampioenenspoor.

De wedstrijden in de eerste ronde vinden plaats op 2 en 3 maart. De winnaars stoten door naar de zestiende finales, die gespeeld worden op 6 en 7 april.

Vorig seizoen won Real Madrid de Youth League.