FC Keulen haalt na Emmanuel Dennis ook transfervrije Max Meyer

FC Keulen heeft woensdag haar tweede wintertransfer voorgesteld. Na de huur van Emmanuel Dennis van Club Brugge strikte Keulen ook de transfervrije Max Meyer. Diens contract bij Premier League-club Crystal Palace werd eerder deze maand ontbonden. De 25-jarige Meyer ondertekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen.

Max Meyer werd in Duitsland jarenlang bestempeld als een absoluut toptalent, maar daar blijft na zijn passage in Engeland maar weinig van over. Crystal Palace, het team van Rode Duivels Christian Benteke en Michy Batshuayi, nam de Duitse winger in de zomer van 2018 transfervrij over van Schalke, nadat hij in Gelsenkirchen weigerde bij te tekenen. Zijn avontuur in de Premier League liep echter uit op een mislukking. In 2,5 jaar bij Crystal Palace kwam hij in 56 duels tot twee goals en drie assists. Dit seizoen speelde hij slechts één maal mee, in september in de League Cup.

Bij FC Keulen wordt de viervoudig Duits international ploegmakker van Sebastiaan Bornauw. Keulen verkeert in degradatienood in Duitsland en staat na achttien speeldagen op de zestiende plaats, de plek die op het einde van het seizoen deelname aan de degradatieplay-offs betekent. Komende zondag staat een cruciaal duel met concurrent Arminia Bielefeld op het programma.