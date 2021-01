Juwelierszaak in Parijs beroofd met bijl, buit van bijna 500.000 euro

Een inbrekersbende die uitgerust was met bijlen, heeft dinsdag een Parijse juwelierszaak beroofd. Er is voor bijna een half miljoen euro buitgemaakt, zo is woensdag meegedeeld vanuit gerechtelijke hoek.

“Ze hebben de toegangsdeur met een scooter geblokkeerd. Drie mannen hebben met bijlen de uitstalramen vernield om de juwelen te kunnen nemen”, zo meldt de bron, die spreekt van een buit van “bijna 500.000 euro”.

De juwelenroof deed zich in het centrum van de Franse hoofdstad voor rond 18 uur, op het moment dat de avondklok inging. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.