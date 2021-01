Arsenal huurt Martin Ødegaard tot het einde van het seizoen van Real Madrid

Arsenal kan voor de rest van het seizoen rekenen op spelmaker Martin Ødegaard. De 22-jarige Noor komt op huurbasis over van Real Madrid. Het wordt voor Ødegaard al zijn vierde verhuurperiode. Eerder stalde Real de grote belofte bij Heerenveen, Vitesse en Real Sociedad.

Real nam Ødegaard in januari 2015 over van Strømsgodset in zijn thuisland. Een officieel debuut in het eerste elftal van de Madrilenen volgde in mei van dat jaar, maar het was duidelijk dat de jonge Noor nog niet klaar was voor een basisplaats bij de Koninklijke. Zijn verhuurperiodes in Nederland bij Heerenveen en Vitesse en in Baskenland bij Real Sociedad waren een succes, waardoor hij dit seizoen met Real aan het seizoen mocht beginnen. De Noor, 25-voudig international, bleef in de heenronde echter steken op negen optredens, waarin hij geen enkele keer scoorde en geen assists gaf.

Arsenal sprong in de dans en haalde hem binnen. Bij de Gunners moet hij proberen mee te helpen aan de wederopstanding. Na een dramatisch najaar begonnen de manschappen van coach Mikel Arteta op tweede kerstdag (2-1 zege tegen Chelsea) aan hun revival. Intussen zit de club aan 16/18 in de Premier League en rukte het op naar de achtste plaats, met dertig punten na twintig speeldagen. Dinsdag werd nog met 1-3 gewonnen bij Southampton.