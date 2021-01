Russisch lagerhuis keurt verlenging New Start-verdrag goed

Het Russische lagerhuis heeft unaniem ingestemd met de verlenging van het New Start-verdrag met vijf jaar. Dat verdrag regelt de nucleaire wapenbeheersing tussen Rusland en de VS, maar dreigde op 5 februari te vervallen. De goedkeuring komt er nadat Russisch president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden het dinsdag eens werden over een verlenging.

Dinsdag spraken Poetin en Biden elkaar voor het eerst sinds die laatste zijn intrek had genomen in het Witte Huis. Ze geraakten het eens over een verlenging van het ontwapeningsverdrag voor vijf jaar. Woensdag kreeg het akkoord groen licht van het Russische lagerhuis.

“Dit is een goede termijn”, vertelde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. “Het laat ons toe om aan een verdere verlenging te werken of een nieuw verdrag, als de politieke wil daarvoor aanwezig is.”

New START, dat op 5 februari 2011 in werking trad, beperkt het nucleaire arsenaal van Rusland en de Verenigde Staten tot telkens 800 wapendragers en 1.550 inzetbare kernkoppen. Het verdrag werd voor een looptijd van tien jaar gesloten en voorzag in de mogelijkheid van een verlenging. Rusland en de VS bezitten samen zowat 90 procent van de kernwapens wereldwijd.

Onder president Donald Trump waren de gesprekken in het slop geraakt, omdat de Republikeinse president het verdrag slechts met één jaar wou verlengen en ook China tot het verdrag wou laten toetreden. Iets wat het communistisch land niet zag zitten.

Later op woensdag moet het Russische hogerhuis zich nog over de tekst buigen. Volgens het Russische persagentschap TASS wordt er ook daar groen licht verwacht.