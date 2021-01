Opvoeder (42) van Gents internaat koopt meermaals pikante lingerie voor 15-jarige leerlinge

Gent - Een opvoeder (42) van een Gents internaat is woensdag door de Gentse rechtbank veroordeeld omdat hij meermaals pikante lingerie kocht voor een 15-jarige leerlinge.

Drie keer kocht de opvoeder volgens de rechtbank pikant ondergoed voor het 15-jarige meisje. Nadien moest ze die lingerie tonen. De opvoeder maakte ook seksuele toespelingen. Ontoelaatbaar, volgens de rechter: “U had een vertrouwensrol, maakte misbruik van uw positie en schond haar seksuele integriteit”.

De opvoeder heeft de feiten steeds ontkend: “Toen ze 18 jaar was en op kot zat hadden we even een seksuele relatie. Toen heb ik haar het ondergoed gegeven en niet toen ze op internaat zat. Als opvoeder stond ik tussen mijn leerlingen, maar ging ik nooit over de schreef”.

Hobby

Maar daar gelooft de rechtbank dus geen snars van. De opvoeder werd woensdag veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel en 4.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Verder mag hij tien jaar geen beroep of hobby hebben waarbij hij in contact met kinderen komt.

De opvoeder werd ook beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen in het internaat, maar voor deze feiten sprak de rechtbank hem vrij. De verdediging kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

