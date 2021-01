Italiaanse arts gearresteerd op verdenking van moord op coronapatiënten

Een arts in Noord-Italië is maandag onder huisarrest geplaatst, omdat hij twee coronaviruspatiënten zou hebben vermoord tijdens de eerste coronagolf in maart. Dat meldde de Italiaanse politie.

De man wordt beschuldigd van het toedienen van een dodelijke dosis spierverslappers bij twee patiënten. De patiënten waren 51 en 80 jaar oud. De arts werkte in een ziekenhuis in de buurt van de stad Brescia, in de zwaar getroffen regio Lombardije.

Volgens het arrestatiebevel wilde de arts bedden vrijmaken en de capaciteit van het ziekenhuispersoneel verhogen.

Na een tip werden de lichamen van de twee patiënten opgegraven voor onderzoek. Bij beiden werd het verdovingsmiddel teruggevonden.

Volgens Italiaans persbureau ANSA wordt het middel gewoonlijk gebruikt om mensen te intuberen en kan het tot de dood leiden als het in de verkeerde dosering wordt gebruikt.

De man zal vrijdag worden ondervraagd.