SC Lokeren-Temse ziet heil in hervormde competitie van amateurreeksen: “We gaan deze mokerslag nog wat laten bezinken”

Hans Van Duysen, voorzitter van SC Lokeren-Temse, betreurt dat maandag de stekker uit de competitie met de amateurclubs werd getrokken. Aanvankelijk werd de mogelijkheid om bij deze beslissing juridische stappen te nemen niet uitgesloten. Ondertussen is men in het Daknamstadion wat milder geworden en gaat men de zaak eerst wat laten bezinken. SC Lokeren-Temse blijft echter een absolute voorstander van de voortzetting van de jaargang 2020-2021. Dat zou kunnen in een nieuw format waarbij clubs, die eveneens nog willen spelen, uit de verschillende amateurreeksen het tegen elkaar opnemen.

“Wij hebben als club enorme inspanningen gedaan maar deden dat van harte omdat wij het belang van de coronamaatregelen sterk onderschrijven. We kregen destijds de toelating om ons stadion toch open te stellen voor 2.350 supporters. Die toestemming kwam er niet zomaar, daarvoor moesten we flink investeren. Ondertussen kregen we ook een akkoord om onder alweer zeer strikte voorwaarden te trainen, oefenwedstrijden te spelen en deel te nemen aan de bekercompetitie in de 1/16e finale. Dit kost een massa geld maar wij doen dat uit respect voor de sport, onze spelers en niet te vergeten onze fans”, zegt Hans Van Duysen.

Er werd eerder gesteld dat ook SC Lokeren-Temse juridische stappen tegen de KBVB zou ondernemen mocht de competitie stopgezet worden. Dit in navolging van Patro Eisden en FC Luik.

“We gaan deze mokerslag nog wat laten bezinken. Wij zijn er de club niet naar die conflicten opzoekt, wij willen oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Het is belangrijk dat men naar ieders argumenten luistert en dan tot een beslissing komt die respect heeft voor ieders belangen”, vervolgt de voorzitter van SC Lokeren-Temse.

Sommige amateurclubs willen verder voetballen. Zo ook SC Lokeren-Temse. Misschien kan dat in een nieuw format, een nieuwe competitie?

“Wij willen verder spelen en ons meten met andere ploegen. Als men enkel de economische afwegingen maakt, dan valt die balans uiteraard negatief uit, maar wij vinden dat niet enkel naar economische motieven mag worden gekeken. Blijkbaar zijn er andere ploegen die eveneens zo denken. Wel, laat ons die dan samenbrengen in een nieuwe competitie. Ons hoofd is ook al bij de bekermatch van volgende week woensdag tegen STVV. Geen gemakkelijke wedstrijd, maar in deze omstandigheden al heel zeker niet. Maak je spelerskern maar warm voor wat misschien de laatste wedstrijd van het seizoen zal blijken te zijn”, aldus nog Van Duysen.