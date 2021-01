Maaseikse burgemeester niet opgezet met grenscontroles wegens te veel onduidelijkheid

Maaseik - Burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) is niet opgezet met de grenscontroles die de lokale politie van de zone Maasland woensdag steekproefsgewijs voert aan de brug over de Maas. “Ik had zo gehoopt de grensfiles niet meer te moeten zien. In tegenstrijd met de berichten, die ik ontving, zagen we vandaag opnieuw echte grenscontroles. De controles vinden blijkbaar plaats in opdracht van ‘hogerhand’. Ik vermoed om eens een signaal te geven”, zo schreef Tollenaere op zijn Facebookpagina.

Vanaf vandaag tot en met 1 maart zijn niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Mensen die de grens toch passeren, moeten een verklaring op eer kunnen voorleggen. De Maaseikse burgemeester is van oordeel dat er over de regels nog te veel onduidelijkheid bestaat.

“De mensen van onze lokale politie weten zelf niet wat ze moeten doen of vragen aangezien de richtlijnen er nog niet zijn. Voor de mensen was het formulier ook maar laat beschikbaar. Grensbewoners zouden volgens eerste berichten kunnen doen wat ze in hun eigen land ook nog mogen. Er is nu echter in het ministerieel besluit (MB) het woord ‘noodzakelijk’ ingevoegd. Betekent dit dat alleen essentiële winkels voor voeding mogen bezocht worden of mag een buur van over de grens hier nog naar al onze winkels komen? De blijheid dat er eindelijk aandacht was voor de grensbewoners maakte al snel plaats voor ontgoocheling bij die slechte communicatie”, gaat Tollenaere verder.

De burgemeester vernam wel dat de politiemensen diplomatisch zijn. “Gelukkig zijn de controles niet permanent maar gebeuren die met steekproeven. Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid”, besluit Johan Tollenaere.

Onder meer ook aan de grens met Vroenhoven bij Riemst voert de lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt controles uit. Zonechef Dirk Claes laat weten dat die controles niet permanent plaatsvinden, maar ook met steekproeven gebeuren.