Coronapandemie kan Europese clubs 8,5 miljard euro kosten: “Serieus afvragen hoe we de toekomst zien”

Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus en de European Club Association (ECA), heeft woensdag tijdens een online seminarie meegedeeld dat de coronapandemie het hele Europese voetbal tussen de 6,5 en de 8,5 miljard euro zal kosten.

Agnelli kwam tot de cijfers op basis van een studie van de ECA afgelopen zomer. Die becijferde dat de coronacrisis de Europese clubs tot dan zo’n vier miljard euro had gekost. “En dan was na slechts drie à vier maanden crisis”, legde Agnelli uit. “We leden toen verliezen in onze commerciële inkomsten en uit ticketverkoop, maar dit seizoen wordt een volledig seizoen zonder publiek in de stadions. Als ik dan de meest optimistische informatie mag geloven die mij bereikt, kost deze pandemie onze industrie tussen de 6,5 en 8,5 miljard euro over twee jaar.”

“Bovendien hebben 360 clubs nood aan kapitaalinjecties”, ging Agnelli verder. “Dat gaat opnieuw over een totaal van zes miljard euro over twee jaar.”

De zomerstudie van de ECA hield ook geen rekening met de invloed van de pandemie op de vertraging van de transfermarkt. Agnelli verklaarde woensdag dat die vertraging een daling van liefst veertig procent, oftewel 2,6 miljard aan inkomsten, veroorzaakte.

Foto: AFP

“Het Europese voetbal gaat door een zeer moeilijke periode”, aldus Agnelli. “We moeten ons heel serieus afvragen hoe we de toekomst zien.”

Agnelli onthield zich van commentaar over het mogelijke ontstaan van een Super League, een competitie met alle Europese topteams, waarvan de Juventus-topman voorstander is. Hij verklaarde wel heil te zien in een hervorming van de groepsfase van de Champions League, geïnspireerd op het Zwitserse systeem, waarbij één grote groep van 32 of 36 clubs wordt gevormd en elke club tien wedstrijden afwerkt tegen tien verschillende tegenstanders.