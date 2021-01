Boeing 12 miljard dollar in het rood in 2020 door 737 MAX en corona

Het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 11,94 miljard dollar (bijna 10 miljard euro). Dat maakte Boeing woensdag bekend.

In het vierde kwartaal alleen was er een verlies van bijna 8,5 miljard dollar. Dat kwam voornamelijk door een last van 6,5 miljard dollar op het 777X-programma. De eerste levering van dit nieuwe langeafstandsvliegtuig wordt eind 2023 verwacht. Er waren ook voor 468 miljoen dollar “abnormale productiekosten” voor de 737 MAX.

Dat laatste toesteltype stond bijna twee jaar aan de grond na twee dodelijke crashes eind 2018 en begin 2019. Vandaag/woensdag zette de Europese luchtvaartautoriteit EASA nog het licht op groen voor een terugkeer van de 737 MAX in het Europese luchtruim. Eerder werd het vliegverbod al geschrapt in de Verenigde Staten, Brazilië en Canada.

Vertrouwen in de toekomst

“2020 was een jaar van grote maatschappelijke en wereldwijde disruptie, die onze industrie erg getroffen heeft”, aldus Boeing-topman Dave Calhoun. “De grote impact van de coronapandemie op de commerciële vliegreizen, gekoppeld aan het vliegverbod voor de 737 MAX, heeft onze resultaten op de proef gesteld.” Hij blijft vertrouwen hebben in de toekomst.

De divisie commerciële vliegtuigen was zwaar verlieslatend (bijna 14 miljard dollar operationeel verlies), de afdeling defensie en ruimtevaart was operationeel wel winstgevend (ruim 1,5 miljard dollar operationele winst).

In 2019 had Boeing een nettoverlies geleden van 636 miljoen euro. De omzet daalde met een kwart (24 procent) tot 58,2 miljard dollar.