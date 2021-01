De klok tikt voor Club Brugge, maar Clement verwacht nog aanvallende versterking: “Heb vertrouwen dat het goed komt”

Met het vertrek van Diatta en Dennis verloor Club Brugge twee flankspelers. Enkele dagen voor het sluiten van de transfermarkt zijn er nog geen vervangers, al wordt coach Clement niet zenuwachtig. Club aast onder andere op Facundo Pellistri (Manchester United). Maandag sluit de markt. “Op namen ga ik niet in, maar de club is er hard mee bezig”, klonk het.

Met Okereke heeft Club Brugge eigenlijk nog maar één flankspeler achter de hand na het vertrek van Diatta (AS Monaco) en Dennis (Keulen). Ondertussen praat Club met Manchester United over een uitleenbeurt van de 19-jarige Facundo Pellistri, al is het lang niet zeker dat de jonge Uruguayaan voor de Jupiler Pro League kiest. Pellistri verkaste afgelopen zomer voor 8,5 miljoen euro naar the Red Devils maar speelde er vooral bij de U23.

“Over specifieke dossiers ga ik mij niet uitspreken. De club werkt hard aan vervanging, maar je kent de markt: er moet altijd een akkoord zijn met drie partijen”, aldus Clement. “Ik heb het volle vertrouwen dat er versterking komt. We zullen zien wanneer er een akkoord is met een bepaalde speler.”

“Maar ondertussen wil ik vooral praten over de jongens die hier wél zijn, want met hen moeten we verder bouwen. Kijk naar de match op Zenit: toen was er ook vooral aandacht voor die coronagevallen, maar we wonnen toen wel onze eerste match in de Champions League dit seizoen.”

Voorsprong nog groter?

Donderdag gaat Club ‘op bezoek’ bij Cercle Brugge, dat afgelopen weekend eindelijk nog eens kon winnen. De buren verkeren wel nog steeds in acuut degradatiegevaar. “Ze hebben vaak pech gehad. En soms lag het ook aan de kwaliteit. Maar afgelopen weekend hebben ze het geweer van schouder veranderd en wonnen ze nog eens. Ik ben benieuwd welk Cercle wij donderdag tegenover ons gaan krijgen”, aldus Clement.

Mits een zege kan Club de druk op de achtervolgers nog wat verhogen. Na afgelopen weekend bedraagt de voorsprong op Genk al twaalf punten, Antwerp is momenteel tweede op elf punten maar met één match meer. “We willen àlles winnen, maar de kans dat dat lukt, is heel klein”, lacht Clement. “Het is de bedoeling om zo scherp mogelijk te blijven, want zo wordt de concurrentie in de groep enkel maar groter. Op die manier groeien jongens ook verder naar een hoger niveau. Kijk naar Charles (De Ketelaere, nvdr.) en Odilon (Kossounou, nvdr.), hun evolutie is erg groot.”

“Er moet een écht topstadion komen in België”

Ondertussen laait de discussie rond het nieuwe stadion van Club Brugge opnieuw op. De Raad van State besliste dat er aan de Blankenbergse Steenweg een nieuw complex mag komen voor Cercle, waardoor de knoop voor Club op Jan Breydel ietsje minder ingewikkeld wordt. Maar groen-zwart stelt zich kritisch op tegenover een gedwongen verhuis.

“Dat dossier gaat inmiddels al mee van toen ik nog speler was. Als er nu niets gebeurt in ons land, worden we op termijn het Luxemburg van Europa. Kijk naar Polen: zelfs daar staan ondertussen fenomenale stadions. Ondertussen zijn er in België al mooie projecten gerealiseerd, maar een écht topstadion is er niet meer gezet. En als we no enigszins willen concurreren met de rest van Europa, is dat noodzakelijk.”