Geen afkoelingsweek in basisonderwijs, leerlingen krijgen wel vaste plaatsen

Er komt geen afkoelingsweek in het basisonderwijs in de week voor de krokusvakantie. Dat is woensdag beslist op onderwijsoverleg tussen minister Ben Weyts (N-VA), de vakbonden en de virologen.

Het idee met de afkoelingsweek was om afstandsonderwijs te geven tijdens de week voor de krokusvakantie. Eerder al liet viroloog Steven Van Gucht weten dat hij geen voorstander was van het idee, uit angst dat veel kinderen bij de grootouders zouden worden gedropt.

De afkoelingsweek gaat dus niet door voor basisscholen. De extra maatregelen die vorige week werden ingevoerd, blijven behouden. Leerlingen in het lager onderwijs krijgen ook vaste plaatsen in de klas en in de refter.

