Paul Clement twijfelt nog over hoe hij Club Brugge wil bekampen: “Goed dat we meerdere opties hebben”

De derby tegen Club Brugge is voor Cercle de belangrijkste match van het jaar. Dat leerde ook Paul Clement intussen maar de Engelse coach van groen-zwart doorzwom al andere watertjes. Clement trekt zoals bij elke wedstrijd straks gewoon na de middagtraining gewoon op afzondering naar Oostkamp. De gekwetsten Decostere en Velkovski zijn niet van de partij net als de Fransman Jean Marcelin die tegen Kortrijk zijn vijfde gele kaart kreeg.

In het Guldensporenstadion won Cercle na een 4 op 30 voor het eerst in ruim twee maanden en dit met een vijfmans defensie. De Schot Bates, de Fransman Marcelin en de Serviër Pavlovic bleken erg complementair en zorgden voor meer defensief evenwicht. Clement moet nu beslissen of hij weer voor een centraal trio achterin kiest en kapitein Jérémy Taravel weer opvist als vervanger van de geschorste Marcelin. “Ik moet hierover nog even nadenken maar het is goed meerdere opties te hebben”, aldus Clement.

“De 4-3-3 blijft zeker ook een optie en in dit concept pakten we begin dit seizoen wel veel punten. Toen we de afgelopen weken telkens met lege handen achter bleven, verdienden we vaak ook meer. Daarom was de zege van zaterdag zo belangrijk omdat we eindelijk eens beloond werden. In de kleedkamer zei ik tegen de groep dat het met drie maanden veel ge lang had geduurd. In praktijk waren het slechts twee maanden maar het voelde wel aan alsof het er zes waren geweest.”

Clement kan morgen voor de derby wel weer beschikken over Hannes Van der Bruggen die op eis van Kortrijk niet speelgerechtigd was in de voorbije match.

Clement keek ondertussen vanmorgen in uitgesteld relais naar de hoofdlijnen van het live fanbord dat Cercle dinsdag organiseerde met voorzitter Goemaere, CEO Oleg Petrov en sportief directeur Carlos Avina. “Het was goed om te horen dat er vanuit het management zoveel vertrouwen in de staf was en dat ze ons lieten werken.”