Mesut Özil sluit terugkeer naar Duitsland uit: “Eens ik een pad ben ingeslagen, keer ik niet meer terug”

Voormalig wereldkampioen Mesut Özil werd woensdag voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. De spelmaker gaf tijdens de persconferentie mee als voetballer niet meer te willen terugkeren naar de Bundesliga of de Duitse nationale ploeg.

“Eens ik een pad ben ingeslagen, keer ik niet meer terug”, zei Özil cryptisch. De Duitser ondertekende in Istanboel een contract voor 3,5 jaar bij Fenerbahçe. Hij zou er drie miljoen euro per jaar gaan verdienen. “Het is een kinderdroom bij dit team te kunnen spelen. Ik wil het team helpen dit seizoen kampioen te spelen.” Fenerbahçe is momenteel tweede in de Turkse Süper Lig, met twee punten achterstand op stadsrivaal Besiktas.

“Ik wens de Duitse nationale ploeg alle succes”, ging hij verder. “Maar ik zal nooit meer voor ze spelen. Ik ga ook niet meer in de Bundesliga spelen.” Özil, een Duitser met Turkse roots, zette na het mislukte WK in Rusland in 2018 een punt achter zijn interlandcarrière. Voor dat WK was hij in opspraak gekomen omwille van een foto met Turks president Recep Tayyip Erdogan. In 2014 werd hij met Duitsland wereldkampioen in Brazilië.